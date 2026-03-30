A partire da mercoledì 1° aprile, le pensioni del mese saranno disponibili presso tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino, secondo quanto annunciato da Poste Italiane. La distribuzione avverrà in modo regolare e senza variazioni rispetto alle modalità abituali di pagamento. I pensionati potranno quindi recarsi agli sportelli per riscuotere le proprie somme.

Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 99 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Poste Italiane, dal 1° aprile il pagamento delle pensioni

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Dall'1 aprile saranno in pagamento le pensioni del mese di marzo. Poste Italiane consiglia di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane. #veronanetwork - facebook.com facebook