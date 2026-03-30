Poste Italiane si rinnova Lo sportello ora è smart

Poste Italiane ha avviato un processo di rinnovo degli sportelli, dotandoli di nuove funzionalità digitali. La società ha comunicato che i punti di servizio si sono aggiornati per integrare soluzioni più moderne e digitalizzate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accessibilità per i clienti. La trasformazione riguarda sia l’aspetto tecnologico che l’organizzazione degli spazi all’interno degli uffici postali.

IN POSTE ITALIANE LA NUOVA strategia si è trasformata in uno slogan: il domani comincia oggi. E alla presentazione dei risultati finanziari del 2025 l’amministratore delegato Matteo Del Fante ha ricordato che la rotta per il futuro del Gruppo passa attraverso la trasformazione in piattaforma omnicanale che mette insieme la rete dei quasi 13 mila uffici postali e la potenza dell’infrastruttura tecnologica. Un percorso intrapreso da tempo, con risultati definiti notevoli da Poste. "P", l’applicazione unica di Poste Italiane, conta 17 milioni di utilizzatori attivi, con distribuzione anagrafica eterogenea: circa due milioni hanno più di 66 anni, mentre il gruppo degli ultraottantenni raggiunge la stessa quota dei minorenni, con 300mila utenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Poste Italiane si rinnova . Lo sportello ora è smart Articoli correlati Leggi anche: Poste Italiane: il passaporto ora si richiede anche in 31 uffici della provincia di Arezzo Leggi anche: Da quando si deve pagare lo Spid di Poste Italiane, chi è esente e cosa succede se non si paga Contenuti e approfondimenti su Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane, numeri da record per il sito e per la nuova App; Poste Italiane si fa la superbanca; Poste Italiane si rinnova . Lo sportello ora è smart; POSTE ITALIANE: PRESENTATO A CORMONS IL SERVIZIO RILASCIO E RINNOVO PASSAPORTI. Nuovo Buono Fruttifero di Poste Italiane: 12.5% con tassazione agevolata e niente imposteSe hai già dei Buoni Fruttiferi o un’offerta Supersmart in scadenza, il Buono Rinnova 4 anni di Poste Italiane merita un’occhiata. Non è un prodotto per Se hai già dei Buoni Fruttiferi o un’offerta Su ... finanza.com Poste Italiane vuole comprarsi tutta TIMEra già primo azionista ma ora punta a diventare l'unico: ne verrebbe fuori un gruppo controllato dallo Stato italiano ... ilpost.it Borsa è stata teatro di due annunci di Opa miliardarie: da Poste Italiane su Tim a quella da 11 miliardi di CVC su Recordati - facebook.com facebook