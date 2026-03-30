Poste Italiane si rinnova Lo sportello ora è smart

Da quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha avviato un processo di rinnovo degli sportelli, dotandoli di nuove funzionalità digitali. La società ha comunicato che i punti di servizio si sono aggiornati per integrare soluzioni più moderne e digitalizzate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accessibilità per i clienti. La trasformazione riguarda sia l’aspetto tecnologico che l’organizzazione degli spazi all’interno degli uffici postali.

IN POSTE ITALIANE LA NUOVA strategia si è trasformata in uno slogan: il domani comincia oggi. E alla presentazione dei risultati finanziari del 2025 l’amministratore delegato Matteo Del Fante ha ricordato che la rotta per il futuro del Gruppo passa attraverso la trasformazione in piattaforma omnicanale che mette insieme la rete dei quasi 13 mila uffici postali e la potenza dell’infrastruttura tecnologica. Un percorso intrapreso da tempo, con risultati definiti notevoli da Poste. "P", l’applicazione unica di Poste Italiane, conta 17 milioni di utilizzatori attivi, con distribuzione anagrafica eterogenea: circa due milioni hanno più di 66 anni, mentre il gruppo degli ultraottantenni raggiunge la stessa quota dei minorenni, con 300mila utenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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