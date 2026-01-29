Poste italiane | in provincia di Arezzo da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mese

Poste Italiane iniziano a pagare le pensioni di febbraio in provincia di Arezzo. Da lunedì 2 febbraio, i pensionati possono recarsi negli 94 uffici postali della zona per riscuotere il loro assegno. La distribuzione sarà massiccia, come ogni mese, e si attendono lunghe code già nelle prime ore di apertura.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 47 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

