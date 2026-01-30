Poste Italiane pensioni in pagamento da lunedì 2 febbraio ad Avellino e provincia

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni di febbraio saranno disponibili in tutti i 160 uffici postali di Avellino e provincia. Poste Italiane ha annunciato che i pagamenti partiranno da quella data e si svolgeranno regolarmente in tutto il territorio. I pensionati possono quindi recarsi ai loro uffici di riferimento per riscuotere le proprie somme senza problemi.

Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 99 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

