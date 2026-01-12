Poste Italiane assume settantacinque persone per potenziare la logistica nel Catanese
Poste Italiane ha avviato un piano di assunzioni nel settore logistico nel Catanese, con 75 nuove assunzioni previste per potenziare il servizio di recapito nella provincia di Catania. L'iniziativa mira a rafforzare l’efficienza e la copertura delle operazioni logistiche, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti locali.
Nuova linfa per il recapito in provincia di Catania grazie al piano assunzioni di Poste Italiane che ha chiuso il 2025 con importanti inserimenti nel comparto della logistica. Sono infatti 75 le nuove risorse applicate nella sede aziendale di Poste Italiane negli ultimi mesi dell’anno appena. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
