Poste Italiane da lunedì 2 febbraio il pagamento delle pensioni mensili

Da lunedì 2 febbraio, Poste Italiane inizierà a pagare le pensioni mensili in tutti gli uffici della provincia di Roma. La notizia riguarda i 393 punti di servizio, che da quella data saranno pronti a consegnare le pensioni del mese di febbraio ai pensionati. La procedura partirà quindi subito dopo il weekend, con i clienti che potranno recarsi negli uffici per ricevere i loro soldi.

Roma, 30 gennaio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti gli 393 uffici postali della provincia di Roma le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 442 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

