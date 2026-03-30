Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile Ecco le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il 23 aprile 2026 si svolgerà la prova suppletiva per le posizioni economiche ATA. I candidati interessati sono stati convocati per questa data, secondo le comunicazioni ufficiali in aggiornamento. La prova riguarda coloro che hanno diritto a partecipare a questa sessione supplementare. Le convocazioni sono state pubblicate e saranno aggiornate nelle prossime ore.

Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. L'articolo Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioniPosizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Ecco le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila... Tutto quello che riguarda Posizioni economiche Temi più discussi: Posizioni economiche ATA: fissata prova suppletiva il 23 aprile in turno unico pomeridiano; Prove suppletive della procedura di selezione per le posizioni economiche del personale ATA, si svolgeranno il 23 aprile; Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendario; Posizioni economiche ATA, fissata la prova suppletiva: appuntamento il 23 aprile 2026. Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendarioIl Ministero ha pubblicato l’avviso prot. n. 7392 del 24 marzo 2026 relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazio ... orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA: fissata prova suppletiva il 23 aprile in turno unico pomeridianoCon nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 7392 del 24 marzo 2026, è stato pubblicato l’avviso relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle p ... flcgil.it Pubblicata la nota ministeriale: al via la prova suppletiva per le posizioni economiche ATA, un passaggio importante per la valorizzazione professionale del personale. La prova si terrà il 23 aprile 2026 in turno unico pomeridiano, nella provincia di servizi - facebook.com facebook Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. x.com