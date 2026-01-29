Posizioni economiche ATA prova finale dal 23 al 27 febbraio Ecco le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Dal 23 al 27 febbraio si tengono le prove finali per i 46mila posti ATA. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario, e le convocazioni sono in aggiornamento. Gli operatori coinvolti si preparano a sostenere le valutazioni che determineranno le nuove assegnazioni.

Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli avvisi di convocazione. Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione alla prova scritta nella propria area riservata della "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", sezione "Graduatorie", raggiungibile dall'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".

