Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile Ecco le convocazioni

Il 23 aprile 2026 si terrà una prova suppletiva per i candidati alle posizioni economiche ATA. La convocazione riguarda coloro che risultano aventi diritto a partecipare a questa prova aggiuntiva. Le date e i dettagli sono stati comunicati ai partecipanti coinvolti. La prova si svolgerà in una data prestabilita e si riferisce alle posizioni economiche del personale ATA.

Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendario Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. Ecco le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]Dal 23 al 27 febbraio, in base al calendario diffuso dal MIM, si svolgono le prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila... Tutto quello che riguarda Posizioni economiche Temi più discussi: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendario; Prove suppletive della procedura di selezione per le posizioni economiche del personale ATA, si svolgeranno il 23 aprile; Posizioni economiche ATA, fissata la prova suppletiva: appuntamento il 23 aprile 2026; Posizioni economiche ATA: suppletive, graduatorie, posti disponibili [LO SPECIALE]. Posizioni economiche ATA: fissata prova suppletiva il 23 aprile in turno unico pomeridianoCon nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 7392 del 24 marzo 2026, è stato pubblicato l’avviso relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle p ... flcgil.it Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. AVVISO calendarioIl Ministero ha pubblicato l’avviso prot. n. 7392 del 24 marzo 2026 relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazio ... orizzontescuola.it Concluse le prove finali per l’assegnazione delle posizioni economiche, il personale è in attesa delle graduatorie. x.com Posizioni economiche ATA: prova suppletiva del 23 aprile [Avviso] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/posizioni-economiche-ata-prova-suppletiva-del-23-aprile-avviso - facebook.com facebook