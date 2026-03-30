Porto il Bari | sequestrate 156mila candele Accusa | marchio contraffatto Guardia di finanza

Le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 156.000 candele in un'operazione contro la contraffazione. L'intervento è stato eseguito da militari della Guardia di finanza, che hanno individuato un sito di produzione e distribuzione di prodotti con marchio falsificato. L'azione ha portato al sequestro delle merci e all'apertura di un procedimento legale.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: II ilitari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. Le operazioni di riscontro tra la documentazione accompagnatoria ed il carico fisico hanno consentito la scoperta, tra le altre merci, di oltre 156.000 candele in paraffina, recanti sulla scatola una falsa stampigliatura della bandiera italiana e del marchio Made in Italy e prodotte in Bulgaria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Porto il Bari: sequestrate 156mila candele. Accusa: marchio contraffatto Guardia di finanza Articoli correlati Realizzate in Bulgaria ma "spacciate" per italiane: sequestrate 156mila candele nel porto di BariOperazione della guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: bloccato un tir sbarcato dalla Grecia con... Bari, accusa: proventi illeciti, sequestri per circa 870mila euro Guardia di finanzaDi seguito un comunicato della procura della Repubblica di Bari diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando... Tutto quello che riguarda Porto il Bari sequestrate 156mila... Temi più discussi: Bari, datteri di mare in un ristorante del centro: titolare segnalato, denunciati due clienti; Ricci, molluschi e pesce senza certificazione: sequestrati 360 chili di prodotti ittici; Sequestrati 5 kg di datteri e 74 kg di ricci a Bari, 3 denunciati; Maxifrode fiscale tra la Puglia e Milano: sequestri per 11 milioni, coinvolte 36 imprese. Bari, maxi sequestro al porto: 156mila candele con falso Made in ItalyAl porto di Bari sequestrate oltre 156mila candele contraffatte con marchio Made in Italy, provenienti dalla Grecia ma prodotte in Bulgaria. trmtv.it Pesca illegale, maxi sequestro sul litorale tra Bari e Bat: 360 chili di prodotti ittici non a normaControlli serrati lungo il litorale barese e nella fascia costiera della provincia Bat hanno portato a un maxi sequestro di prodotti ittici irregolari. I militari della Stazione Navale della Guardia d ... lagazzettadelmezzogiorno.it Asse Milano-Spagna per il traffico di droga: 20 arresti e sequestri di auto di lusso, tra cui una Ferrari e una Bmw. L'operazione della guardia di finanza di Milano, coordinata dalla procura distrettuale della Repubblica di Milano, con il supporto della Direzione n - facebook.com facebook Viene esclusa dal concorso della Guardia di Finanza per un tatuaggio sulla caviglia: ecco perché a un uomo non sarebbe capitato x.com