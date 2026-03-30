Porto di Bari | sequestrate 156mila candele Accusa | marchio contraffatto Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha sequestrato 156.000 candele presso un deposito nel porto di Bari. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine sul possesso di prodotti con marchi contraffatti. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre proseguono le verifiche per approfondire la provenienza e la conformità dei prodotti. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: II ilitari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato con targa bulgara, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. Le operazioni di riscontro tra la documentazione accompagnatoria ed il carico fisico hanno consentito la scoperta, tra le altre merci, di oltre 156.000 candele in paraffina, recanti sulla scatola una falsa stampigliatura della bandiera italiana e del marchio Made in Italy e prodotte in Bulgaria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Porto di Bari: sequestrate 156mila candele. Accusa: marchio contraffatto Guardia di finanza Articoli correlati Porto il Bari: sequestrate 156mila candele. Accusa: marchio contraffatto Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: II ilitari della Guardia di finanza unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e... Realizzate in Bulgaria ma "spacciate" per italiane: sequestrate 156mila candele nel porto di BariOperazione della guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: bloccato un tir sbarcato dalla Grecia con... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Porto di Bari sequestrate 156mila... Temi più discussi: Hashish ghiacciato pronto per essere lavorato: sorpresi in casa al Libertà con 60 chili di droga; Asl Bari e categorie della pesca insieme per aumentare la sicurezza; Bari, scontro mortale tra moto e auto civetta della Polizia; 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di Napoli. Bari, maxi sequestro al porto: 156mila candele con falso Made in ItalyAl porto di Bari sequestrate oltre 156mila candele contraffatte con marchio Made in Italy, provenienti dalla Grecia ma prodotte in Bulgaria. trmtv.it Griffate ma false: sequestrate nel porto di Bari oltre 37mila paia di scarpe. Arrivate dalla GreciaUn carico di scarpe di marca contraffatte bloccate nel porto di Bari. Il personale dell'Agenzia delle Dogane insieme ai finanzieri del II Gruppo Bari, hanno sequestrato, in tre distinte operazioni, ... bari.repubblica.it Durante le attività di controllo nel porto di Bari, #ADMgov e Guardia di Finanza hanno sequestrato 156.000 candele in paraffina riportanti una falsa stampigliatura della bandiera italiana e del marchio Made in Italy, pur essendo prodotti realizzati in Bulgaria. Il c - facebook.com facebook