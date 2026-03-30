L'aeroporto militare di Cameri organizza un open day sabato 23 maggio, dalle 10 alle 16. L'evento permette ai visitatori di scoprire gli aspetti operativi, tecnologici e umani dell'installazione militare. Durante la giornata, saranno aperti i cancelli al pubblico per visite e incontri con il personale. L'iniziativa si ripete dopo più di un anno, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale.

Due le aree che potranno essere visitate dai cittadini: quella storica e quella operativa. Come partecipare all'evento L'aeroporto militare di Cameri apre i suoi cancelli al pubblico per un nuovo open day. L'appuntamento è in programma sabato 23 maggio, dalle 10 alle 16, per una giornata pensata per avvicinare il pubblico alla realtà operativa, tecnologica e umana dell'Arma azzurra. L'evento offrirà la possibilità di visitare due macroaree, collegate con servizio navetta interno, quella storica e quella operativa. Nell'area operativa, i visitatori avranno la possibilità di esplorare le infrastrutture aeroportuali attraverso percorsi guidati e momenti dimostrativi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Porte aperte all'aeroporto militare di Cameri: a maggio arriva un nuovo open day

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