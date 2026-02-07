Aura Living riapre il cantiere sulle aree Falck con una serie di open day in programma tutto febbraio. Dopo la prova generale di ottobre, le porte del cantiere restano aperte al pubblico per mostrare gli avanzamenti dei lavori e permettere ai cittadini di visitare i nuovi spazi.

Dopo la prova generale di ottobre, Aura Living riapre le porte del cantiere sulle aree Falck con una nuova serie di open day, che si svolgeranno per tutto febbraio. Sull’Unione Zero stanno per iniziare i lavori che daranno vita a due edifici in edilizia libera su iniziativa del Consorzio Asea, una cooperativa che offre una soluzione d’acquisto più vantaggiosa rispetto al normale libero mercato. In autunno i tour avevano visto 155 partecipanti: a oggi sono 263 gli appartamenti prenotati, che saranno pronti per il 2028. Il nuovo complesso si affaccerà sul futuro "green boulevard, l’asse verde che connetterà Unione Zero al resto della città e alla nuova stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantiere sulle Falck a porte aperte. Aura Living, febbraio di open day

Approfondimenti su Falck Cantiere

Il Comune di Udine organizza porte aperte presso i nidi comunali, offrendo alle famiglie la possibilità di visitare gli spazi dedicati ai bambini.

Gli open day degli asili rappresentano un’occasione importante per i genitori di conoscere da vicino gli ambienti, il personale e le metodologie educative.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

In questo appartamento di lusso, la zona living è stata valorizzata con il verde profondo dei velluti che avvolgono l'arredo, richiamando l'eleganza senza tempo dei palazzi veneziani. Il risultato è un salotto che invita alla convivialità ma che mantiene un’aura di facebook