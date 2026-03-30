Porta d' uscita per l' Italia

Bruxelles avrebbe deciso di anticipare l'uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione sui conti pubblici, contrariamente ai timori delle settimane scorse. Questa decisione rappresenta una svolta rispetto alle preoccupazioni iniziali e potrebbe influenzare le prossime scelte politiche del paese. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle relazioni tra l’Italia e le istituzioni europee.

C'è un dato che dovrebbe orientare, più di ogni altro, la nuova fase politica che si apre: contrariamente ai timori delle scorse settimane, Bruxelles avrebbe deciso di anticipare l'uscita dell'Italia dalla procedura d'infrazione sui conti pubblici. Non è un passaggio tecnico e neppure scontato. È, al contrario, il riconoscimento di un lavoro politico preciso: il ritorno della finanza pubblica entro i binari del Patto di Stabilità costruito dal governo. In altre parole, l'Italia torna ufficialmente un Paese affidabile. Una risposta esemplare alla indecorosa lettura che venerdì scorso Francesco Giavazzi ha dato sul Corsera dei fondamentali dell'economia italiana: da quale pulpito, verrebbe da osservare, visti i non esaltanti risultati ottenuti dal governo Draghi-Giavazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Porta d'uscita per l'Italia Articoli correlati Meloni a Porta a Porta: “Ok a Putin nel Board of Peace. Per l’Italia una grande opportunità esserci”Nel corso dello speciale per i trent'anni di Porta a Porta, Giorgia Meloni ha affrontato i principali temi di politica internazionale, dai rapporti... Crans Montana: per i Moretti l’uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizioI gestori di Le Constellation non la consideravano un'uscita di emergenza ma una semplice porta di servizio. Ho incontrato un VERO vampiro! Contenuti e approfondimenti su Porta d'uscita per l'Italia Temi più discussi: Porta d'uscita per l'Italia; Bollettino della viabilità n. 32 del 24.3.2026; Ma la porta di servizio del Constellation è stata chiusa pochi secondi prima che scoppiasse l'incendio?; Crans-Montana, pm Roma in trasferta a Sion: nell'inchiesta spunta un nuovo video. Ricerca: «porta d'uscita»Lo scrittore pugliese ci parla di cosa ha significato per la sua carriera essere stato il primo vincitore del premio Urania, ma anche del suo nuovo romanzo, in uscita a dicembre su Urania Speciale. fantascienza.com Crans Montana: per i Moretti l’uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizioC'era un'uscita laterale sul lato ovest del bar Le Constellation, un'uscita che molti dei ragazzi che si trovavano all'interno la notte della strage di Capodanno avevano notato cercando la fuga ... fanpage.it Nel cuore della Settimana Santa, il Vangelo ci porta a Betania. Un gesto semplice, fatto di amore e gratuità, anticipa ciò che sta per compiersi: tutto si riempie di un profumo che resta. È il segno di un amore che si dona senza misura. Oggi al Santuario: Sante - facebook.com facebook GdS - L'Inter del futuro: dalla porta all'attacco, tutte le possibili mosse estive. Barella in bilico, Koné e Palestra i sogni x.com