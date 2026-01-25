Crans Montana | per i Moretti l'uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizio

A Crans Montana, i gestori di Le Constellation hanno interpretato l’uscita di emergenza come una porta di servizio, ignorando la sua funzione di via di sicurezza. Questa scelta ha sollevato interrogativi sulla gestione degli accessi e sulla sicurezza all’interno della struttura. Un’analisi che mette in evidenza differenze di percezione tra norme di emergenza e pratiche quotidiane.

I gestori di Le Constellation non la consideravano un'uscita di emergenza ma una semplice porta di servizio. I vigili del fuoco però diedero il permesso ad ampliare la struttura proprio a condizione che quella porta, già esistente, fosse considerata uscita di sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendio Crans-Montana, Moretti arrestato: “La porta di emergenza era chiusa”, l’ammissione ai pmNell’ambito dell’inchiesta sull’incendio al Constellation di Crans-Montana, Jacques Moretti, arrestato insieme alla moglie, ha ammesso che la porta di emergenza era chiusa e ha dichiarato di aver applicato personalmente la schiuma fonoassorbente.

Strage di Crans-Montana: “Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza era chiusa a chiave”Durante la vicenda di Crans-Montana, Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza del bar Le Constellation era chiusa a chiave e bloccata dall’interno.

Crans Montana: per i Moretti l’uscita di emergenza chiusa con i cadaveri ammassati era solo porta di servizioLa porta, che conduceva all'esterno attraverso un corridoio, è rimasta chiusa per tutto il tempo e quando i soccorritori, tra cui lo stesso proprietario del bar Jacques Moretti, sfondarono la porta ... fanpage.it

Crans-Montana, Giorgia Meloni contro la scarcerazione di Jacques Moretti e le lacune sulle indaginiDopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, Giorgia Meloni ha chiesto una squadra investigativa comune per le indagini su Crans-Montana ... virgilio.it

Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello «alla Federazione Italiana Sport Invernali siccome settimana prossima ci sono le gare di sci a Crans-Montana perché non presenti gli - facebook.com facebook

Crans-Montana, Meloni e Tajani «indignati» per la scarcerazione di Moretti: l’Italia richiama l’ambasciatore x.com