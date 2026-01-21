Meloni a Porta a Porta | Ok a Putin nel Board of Peace Per l'Italia una grande opportunità esserci

Durante lo speciale di Porta a Porta dedicato ai trent'anni del programma, Giorgia Meloni ha commentato l'adesione di Putin al Board of Peace, sottolineando l'importanza per l’Italia di partecipare a questa iniziativa. La premier ha affrontato temi di politica internazionale, tra cui i rapporti con gli Stati Uniti, la Groenlandia, la guerra a Gaza e il ruolo della Russia, offrendo una panoramica chiara e sobria delle posizioni italiane.

Nel corso dello speciale per i trent'anni di Porta a Porta, Giorgia Meloni ha affrontato i principali temi di politica internazionale, dai rapporti con gli Stati Uniti e la Groenlandia alla guerra a Gaza e al ruolo della Russia. La premier ha ribadito l'importanza del dialogo multilaterale, dei vincoli costituzionali italiani e di una strategia "pragmatica orientata all'interesse nazionale".

