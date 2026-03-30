Pontedera avanti tutta Codyeco cade ad Assisi

Nel fine settimana, le squadre della zona hanno affrontato due incontri in Umbria. I pontederesi del Gruppo Lupi hanno ottenuto una vittoria in provincia di Perugia, mentre la Codyeco Lupi di Santa Croce è stata sconfitta ad Assisi. La partita ha visto i padroni di casa prevalere sui visitatori, interrompendo la serie positiva della squadra santacrocese.

Umbria dolce-amara per due squadre della nostra zona. In provincia di Perugia, hanno vinto i pontederesi del Gruppo Lupi, mentre sono stati sconfitti i santacrocesi della Codyeco Lupi. Per chiudere il cerchio, da registrare il tonfo interno dei castelfranchesi dell’Arno in casa con l’Arezzo. Pontedera si è imposta a Cascia per 3-0 (23-25; 16-25; 24-26) non senza difficoltà, nell’angusto impianto del paese di Santa Rita. L’opposizione degli umbri è stata marcata soprattutto nel primo ed ultimo set, vinti in volata dal Gruppo Lupi. Soprattutto nel terzo parziale la squadra di Bulleri, sotto per 16-8, ha rischiato più del lecito, quando i padroni di casa si sono portati avanti con un buon margine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pontedera avanti tutta. Codyeco cade ad Assisi Articoli correlati Leggi anche: Pontedera sfida Grosseto. Gran derby Codyeco-Arno Leggi anche: Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: Papa Leone XIV ad Assisi il 6 agosto Tutto quello che riguarda Pontedera avanti Argomenti discussi: Pontedera avanti tutta. Codyeco cade ad Assisi. Pontedera avanti tutta. Codyeco, gran rimontaI pontederesi del Gruppo Lupi (nella foto Bulleri e Taliani) ripartono nel girone di ritorno battendo per 3-0 l’Arezzo, come alla prima di campionato. Inizia bene la seconda parte di campionato per i ... lanazione.it VolleY SERIE A2. Villas Codyeco. Turno di sosta poi due sfide decisiveLa Emma Villas Codyeco Lupi si riposerà dopodomani per il turno di sosta stabilito per la disputa della finale di Coppa Italia di A2. Frattanto, dopo la vittoria per 3-1 a Sorrento, giunta dopo la ... lanazione.it