pontedera sfida grosseto gran derby codyeco arno

Due le gare in programma oggi nel campionato di B. Pontedera ospita Grosseto ed al PalaParenti, va in scena il derby tra la Codyeco Lupi e l’ Arno Toscana Garden. Al PalaMatteoli la gara (con ingresso libero) avrà inizio alle 18. Il Gruppo Lupi del tecnico Bulleri mira a conservare il terzo posto, vanificando i tentativi del Camaiore, squadra agguerrita e in grado di togliere dal podio Lazzeroni e compagni. Sarà anche questo uno dei motivi conduttori di questa seconda parte di campionato, dominato dalle laziali Tuscania e Civita Castellana, le più attrezzate del girone E della quarta serie nazionale. Il Gruppo Lupi (36 punti) avrà quali interlocutori odierni i maremmani dell’ Invicta Grosseto, avversari altalenanti, sesti in graduatoria a quota 22 ma in grado di impensierire Menichini e compagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

