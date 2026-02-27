processo crollo ponte morandi difesa accusa il progettista sapeva del difetto ma lo ha nascosto condotta criminale

Durante il processo sul crollo del ponte Morandi, la difesa ha accusato il progettista di aver nascosto un difetto strutturale, ritenendo che fosse a conoscenza del problema. Il legale di Vezil ha affermato che sia il progettista che i costruttori erano consapevoli del rischio in fase di realizzazione, ma non hanno informato le autorità o il pubblico. La discussione si concentra sulla condotta del professionista e sulle sue eventuali responsabilità.

Il progettista Riccardo Morandi e l’impresa costruttrice del viadotto venuto giù il 14agosto del 2018 provocando 43 vittime, sono stati accusati in aula, nel processo per il crollo, dall’avvocato Antonio Veropalumbo, difensore dell’ingegnere di Spea Marco Vezil. “Riccardo Morandi, la cui relazione del 1981 è utilizzata come una sorta di sacra scrittura dall’accusa – ha detto l’avvocato – era a conoscenza dell’incidente occorso nella costruzione della pila nove ed era quindi a conoscenza del pericolo che correva il ponte, ma quel difetto venne volutamente occultato”. Veropalumbo ha parlato senza mezzi termini di una “condotta criminale” da... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

