Accusa usura aggravata dal metodo mafioso e interessi anche dell’800 per cento | un arresto nel brindisino Polizia

Un pregiudicato è stato arrestato a Mesagne dalla polizia in un’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L’uomo è coinvolto in un procedimento legale per usura aggravata dal metodo mafioso, con interessi che arrivano anche all’800 per cento. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto nel brindisino.

Un pregiudicato è stato arrestato a Mesagne dalla polizia in un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Stando all'accusa prestava soldi con interessi anche dell'800 per cento annuo.