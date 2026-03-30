Polymarket dentro il sito dove puoi scommetere quando scoppierà una bomba atomica | l'analisi dei rischi

Polymarket è un sito di mercati predittivi che permette di scommettere su vari eventi, tra cui date di scoppio di bombe atomiche. Questi mercati vengono utilizzati come fonte di dati da media e investitori, che puntano su ipotesi relative a attacchi in Iran o ai collegamenti tra politica e finanza negli Stati Uniti. Le scommesse si basano su previsioni pubbliche e condivise dagli utenti.

I mercati predittivi stanno diventando una fonte di dati per media e investitori, dalle puntate sugli attacchi in Iran ai legami con politica e finanza americana. Siamo stati su Polymarket, la più importante di queste piattaforme: la nostra analisi tra rischi di manipolazione, insider trading e speculazioni sui conflitti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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