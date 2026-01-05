La bomba di Fabio Capello | La classe arbitrale è mafia Il VAR? Una casta dove non puoi entrare

Fabio Capello ha commentato duramente il sistema arbitrale, definendolo una “mafia” e criticando l’utilizzo del VAR. Secondo l’ex allenatore, la casta arbitrale impedisce l’ingresso di ex calciatori e allenatori, che potrebbero contribuire con la loro esperienza. La sua riflessione mette in discussione il metodo di gestione della tecnologia e delle figure coinvolte nel settore arbitrale, evidenziando criticità nel sistema attuale.

Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio»

