La bomba di Fabio Capello | La classe arbitrale è mafia Il VAR? Una casta dove non puoi entrare
Fabio Capello ha commentato duramente il sistema arbitrale, definendolo una “mafia” e criticando l’utilizzo del VAR. Secondo l’ex allenatore, la casta arbitrale impedisce l’ingresso di ex calciatori e allenatori, che potrebbero contribuire con la loro esperienza. La sua riflessione mette in discussione il metodo di gestione della tecnologia e delle figure coinvolte nel settore arbitrale, evidenziando criticità nel sistema attuale.
Fabio Capello durissimo contro l'uso del VAR da parte della classe arbitrale: "Non vogliono usare ex allenatori o giocatori che conoscono movimenti e dinamiche e continuano a sbagliare". Anche se, rivela, i riscontri sono stati più che positivi: "Abbiamo fatto simulazioni, su 20 rigori assegnati dal VAR solo 6 lo erano davvero.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio»
Leggi anche: Capello sbalordito da Conte dopo PSV-Napoli: “Mai visto così”. La risposta: “Porto la frusta”
La bomba di Fabio Capello: “La classe arbitrale è mafia. Il VAR? Una casta dove non puoi entrare” - Fabio Capello durissimo contro l'uso del VAR da parte della classe arbitrale: "Non vogliono usare ex allenatori o giocatori che conoscono movimenti ... fanpage.it
Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio» - Capello durissimo sulla classe arbitrale: «Gli arbitri sono una mafia. calcionews24.com
Fabio Dessi. . Una sorpresa inaspettata Sul mio canale YouTube il video completo con le catture, non perdetevi questo video, é una bomba #bigfish #fishing #fish #spearfishing #fishing - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.