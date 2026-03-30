Dopo le recenti proteste sugli spostamenti di personale, l’ATM di Messina ha deciso di sospendere temporaneamente alcuni spostamenti interni. Tuttavia, si apre ora un nuovo caso riguardante incarichi e compensi assegnati a dipendenti e dirigenti, che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. La questione si inserisce in un periodo di attacchi pubblici e discussioni sul funzionamento dell’azienda.

Nemmeno il tempo di archiviare una polemica che all’ATM di Messina se ne apre subito un’altra. E se la prima – quella sugli spostamenti interni – sembra rientrata nel giro di poche ore, il nuovo fronte rischia di avere effetti ben più duraturi e delicati, soprattutto in pieno clima elettorale. La giornata si era aperta con il passo indietro dell’azienda. Dopo un incontro con quattro sigle sindacali – Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa – il direttore generale facente funzione Pietro Picciolo ha ritirato l’ordine di servizio che prevedeva lo spostamento di alcuni dipendenti. Una decisione arrivata al termine di forti contestazioni: secondo i sindacati, quei trasferimenti apparivano “sospetti”, perché disposti senza alcuna motivazione chiara. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Polveriera Atm, ritirati spostamenti di personale dopo le proteste ma ora è bufera su incarichi e compensi

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