Polveriera Atm ritirati spostamenti di personale dopo le proteste ma ora è bufera su incarichi e compensi

Da messinatoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti proteste sugli spostamenti di personale, l’ATM di Messina ha deciso di sospendere temporaneamente alcuni spostamenti interni. Tuttavia, si apre ora un nuovo caso riguardante incarichi e compensi assegnati a dipendenti e dirigenti, che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità. La questione si inserisce in un periodo di attacchi pubblici e discussioni sul funzionamento dell’azienda.

Nemmeno il tempo di archiviare una polemica che all’ATM di Messina se ne apre subito un’altra. E se la prima – quella sugli spostamenti interni – sembra rientrata nel giro di poche ore, il nuovo fronte rischia di avere effetti ben più duraturi e delicati, soprattutto in pieno clima elettorale. La giornata si era aperta con il passo indietro dell’azienda. Dopo un incontro con quattro sigle sindacali – Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa – il direttore generale facente funzione Pietro Picciolo ha ritirato l’ordine di servizio che prevedeva lo spostamento di alcuni dipendenti. Una decisione arrivata al termine di forti contestazioni: secondo i sindacati, quei trasferimenti apparivano “sospetti”, perché disposti senza alcuna motivazione chiara. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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