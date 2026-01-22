Comunicazione Accessori fuori sistema su NOIPA | obblighi e responsabilità di DS e DSGA su compensi pagati al personale

L’articolo chiarisce gli obblighi di DS e DSGA riguardo alla comunicazione degli accessori fuori sistema su NOIPA. In base al D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, tutte le competenze accessorie pagate al personale tramite NoiPA, se non liquidate con il sistema, devono essere comunicate entro i termini stabiliti. Questa procedura garantisce la corretta gestione contributiva e fiscale, assicurando conformità normativa e trasparenza nelle operazioni amministrative.

Come stabilito dal D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, tutte le competenze accessorie, soggette a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali, corrisposte ai dipendenti il cui stipendio è amministrato con il sistema NoiPA, qualora non fossero state liquidate utilizzando il sistema stesso, devono essere comunicate entro una data predefinita.

Il conguaglio previdenziale: profili normativi, applicativi della comunicazione dei compensi accessori fuori sistema (ex Pre96). Scarica la guida per immaginiIl conguaglio previdenziale rappresenta un elemento fondamentale nel sistema dei dipendenti pubblici, in particolare nel settore scolastico.

FMOF e indennità DSGA: chiarimenti del Ministero su compensi accessori e scuole dimensionateIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato un tavolo tecnico per chiarire l’utilizzo delle economie FMOF e le risorse dedicate ai DSGA, in particolare riguardo ai compensi accessori e alle scuole dimensionate.

Argomenti discussi: Fisco 2026: nuove regole su compensi, rimborsi, cedolare secca e agevolazioni edilizie.

