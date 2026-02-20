Amici 25 Riccardo Stimolo nella bufera dopo il gesto terribile Le scuse e cosa accade ora

Riccardo Stimolo è al centro delle polemiche dopo un gesto inaspettato ad Amici 25. La sua azione ha suscitato reazioni intense tra il pubblico e i compagni di scuola. Molti chiedono ora chiarimenti e provvedimenti immediati. Stimolo si è scusato pubblicamente, ma le discussioni continuano a divampare sui social e tra gli addetti ai lavori. La situazione resta tesa e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Discussioni accese e la richiesta di un provvedimento: il gesto (terribile) di Riccardo Stimolo ad Amici 25 ha creato non poche polemiche. Il cantante era infatti finito nella bufera dopo aver insultato l'allievo Alessio durante una lite, riservandogli un gesto di cattivo gusto. Il suo comportamento non era sfuggito al pubblico che aveva chiesto a gran voce la sua espulsione, memore anche di altri atteggiamenti irrispettosi di Riccardo. Nel 2023 infatti aveva rivolto dei commenti omofobi nei confronti di un tik toker. Amici 25, le parole di Riccardo Stimolo. Dopo le polemiche, Riccardo Stimolo ha deciso di dire la sua e, di fronte agli altri allievi della scuola di Maria De Filippi, ha provato a scusarsi. "Vorrei ricominciare, certe volte non riconosco il limite. Sono stato emarginato". Dopo il suo comportamento, tra i commenti negativi scritti sui social e il gesto di mimare un rapporto orale, Riccardo Stimolo di Amici 25 ha chiesto scusa ai compagni. Riccardo Stimolo ad Amici: comportamenti omofobi senza richiamo. Il pubblico chiede provvedimenti. Nella nuova registrazione la produzione agirà