Saraya si allena di nuovo sul ring dopo mesi di stop. La wrestler britannica ha pubblicato un video in cui si vede mentre si esercita, e ha scritto che si sente “di nuovo me stessa”. I fan sperano che possa tornare presto in azione, mentre lei continua a mandare segnali positivi sul suo recupero.

Saraya continua a mandare segnali chiari sul suo stato fisico e sulla possibilità di un ritorno sul ring. L’ex star di WWE e AEW ha infatti pubblicato un nuovo video di allenamento, mostrandosi mentre lavora tra le corde e riprende confidenza con i movimenti tipici del wrestling. Nel filmato condiviso sui social si vede Saraya impegnata in prese di collar-and-elbow e nella corsa sulle corde, segni evidenti di un lavoro mirato a ritrovare ritmo e condizione. A corredo del video ha scritto un messaggio semplice ma significativo: “Mi sento di nuovo me stessa.” Non si tratta di un episodio isolato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Saraya torna ad allenarsi sul ring: “Mi sento di nuovo me stessa”

Approfondimenti su Saraya Wrestling

Marcell Jacobs riprenderà l’allenamento con Paolo Camossi, il tecnico con cui ha vinto due ori olimpici a Tokyo 2021 nei 100 metri e nella staffetta 4x100.

Federica Brignone si sta nuovamente allenando con il team azzurro, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

FULL| Girl Returning Home After Gathering Herbs Is Ambushed, but Single-Handedly Takes on 10 Masters

Ultime notizie su Saraya Wrestling

Argomenti discussi: Paige si allena per tornare sul ring, ritorno vicino? (VIDEO); Saraya, precedentemente nota come Paige, pronta a tornare sul ring in vista della WWE Royal Rumble.

Paige si allena per tornare sul ring, ritorno vicino (VIDEO) #Paige #Saraya - facebook.com facebook