Saraya torna ad allenarsi sul ring | Mi sento di nuovo me stessa

Saraya si allena di nuovo sul ring dopo mesi di stop. La wrestler britannica ha pubblicato un video in cui si vede mentre si esercita, e ha scritto che si sente “di nuovo me stessa”. I fan sperano che possa tornare presto in azione, mentre lei continua a mandare segnali positivi sul suo recupero.

Saraya continua a mandare segnali chiari sul suo stato fisico e sulla possibilità di un ritorno sul ring. L’ex star di WWE e AEW ha infatti pubblicato un nuovo video di allenamento, mostrandosi mentre lavora tra le corde e riprende confidenza con i movimenti tipici del wrestling. Nel filmato condiviso sui social si vede Saraya impegnata in prese di collar-and-elbow e nella corsa sulle corde, segni evidenti di un lavoro mirato a ritrovare ritmo e condizione. A corredo del video ha scritto un messaggio semplice ma significativo: “Mi sento di nuovo me stessa.” Non si tratta di un episodio isolato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

