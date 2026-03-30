Durante una trasmissione televisiva, il sindaco di una città ha commentato con ironia la questione della denatalità, suggerendo che un polo dell’infanzia recentemente avviato potrebbe non essere mai utilizzato. La dichiarazione ha suscitato una reazione di un rappresentante politico locale, che ha criticato l’atteggiamento del primo cittadino, invitandolo a concentrarsi sui problemi legati ai lavori pubblici invece di fare commenti sulla natalità.

Scontro sul polo dell’infanzia di Albate: critiche al sindaco dopo l’ironia sulla denatalità e timori per i ritardi dei lavori finanziati con fondi PNRR Scontro politico sul futuro del polo dell’infanzia di via Longhena, ad Albate. Durante la trasmissione Etg+Sindaco, il sindaco Alessandro Rapinese ha commentato con ironia il tema della denatalità, ipotizzando che la struttura, una volta completata, possa restare inutilizzata. Secondo Finizio, i numeri raccontano una realtà diversa. L’ex nido Peter Pan, tra il 2021 e il 2022, operava a pieno regime con oltre 30 iscritti. Il calo registrato nel 2023, fino a 18 bambini prima della chiusura di luglio, sarebbe invece legato all’incertezza sui lavori annunciati e mai realmente partiti nei tempi previsti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Polo via Longhena, Finizio (Pd) attacca Rapinese: “Ironia fuori luogo sulla denatalità, pensi ai lavori”

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