Il Pd attacca Rapinese | Accentramento ridicolo assessori svuotati e Como paralizzata

Il Partito Democratico critica duramente il sindaco Rapinese per aver deciso di togliere deleghe agli assessori e concentrare tutto nelle sue mani. Questa decisione, secondo i democratici, lascia gli assessori senza ruoli concreti e rischia di bloccare l’attività del Comune di Como. La situazione si fa più complicata, perché la città si trova senza una guida chiara in alcune aree fondamentali.

I dem contro la scelta del sindaco di ritirare le deleghe: “Un uomo solo al comando, Comune fermo e una mossa che sa di pre elettorale” La scelta del sindaco di ritirare ulteriori deleghe agli assessori per riaccentrare tutto su di sé è una decisione che il Partito Democratico definisce “ridicola e preoccupante”. “Siamo di fronte a un’Amministrazione in evidente difficoltà, che non riesce a portare avanti i progetti e lascia la città immobile”, attacca il Pd. “Il buon senso suggerirebbe di fare squadra, unendo le forze e ottimizzando risorse e competenze. Invece succede l’esatto contrario: tutto viene accentrato sull’uomo solo al comando, che sta sbagliando nelle scelte e nei modi, distruggendo l’idea stessa di città”.🔗 Leggi su Quicomo.it

Questa mattina a Como i dipendenti comunali hanno scioperato in massa contro il sindaco Rapinese.

