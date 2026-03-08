Viale Geno il PD attacca Rapinese | Nessuna sospensiva del Tar i lavori potevano partire

Il Partito Democratico di Como critica il sindaco Rapinese, affermando che il Tar non ha emesso nessuna sospensiva e che i lavori di riqualificazione del Lungolario Trieste, parte del viale Geno, avrebbero potuto iniziare. La disputa riguarda l’avvio delle opere e le decisioni giudiziarie, che secondo il PD non avrebbero impedito l’inizio dei lavori. La vicenda si concentra sulla gestione di un intervento pubblico nella zona.

Legnani e Valsecchi contestano la versione del sindaco: “Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di blocco, lo stop è solo una scelta del Comune” Nuova polemica politica a Como sui lavori di riqualificazione del Lungolario Trieste (il tratto iniziale della strada che più avanti diviene il più noto viale Geno). Il Partito Democratico contesta le dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese secondo cui l’avvio del cantiere, previsto per il 9 marzo, sarebbe stato bloccato per motivi legati alla richiesta di sospensiva presentata al Tar. In una nota congiunta il consigliere comunale Stefano Legnani e il segretario cittadino del PD Daniele Valsecchi accusano il primo cittadino di aver fornito una ricostruzione non corretta della vicenda. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Viale Geno: il Tar ha detto no, ma Rapinese blocca i lavoriLa polemica sul viale Geno a Como esplode domenica 8 marzo 2026, con il Partito Democratico che accusa direttamente il sindaco Alessandro Rapinese di...

Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Dal Tar nessuna sospensiva. E Nordio attacca il Csm

Tutto quello che riguarda Viale Geno.

Temi più discussi: Riqualificazione viale Geno, il PD: Tempistica totalmente sbagliata; Le richieste del Comune di Como e degli esercenti. In attesa del cantiere è già folla in viale Geno; Sfratto matto a Como, fuori anche lo Yacht Club; Cantiere in viale Geno, appello degli esercenti: Rinviare i lavori. Depositati sei ricorsi.

Cantiere di viale Geno, domani non partiranno i lavori. Il Pd contro il sindaco: Si nasconde dietro accuse infondateBisognerà aspettare metà aprile per capire se e quando si potrà partire. Nuove accuse dagli esponenti dem Legnani e Valsecchi ... espansionetv.it

Viale Geno, il PD attacca Rapinese: Nessuna sospensiva del Tar, i lavori potevano partireLegnani e Valsecchi contestano la versione del sindaco: Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di blocco, lo stop è solo una scelta del Comune ... quicomo.it

Riapriamo da lunedì 9 marzo 6 giorni su 7 (tranne i martedì) Ci trovi a Como Piazza Domenico Croggi, 4 | 031 302667 Viale Lecco, 25 | 031 3372157 Viale Geno, 14 (Como Nuoto) | 031 305676 12:00–16:00 | 19:00–23:00 LaVitaèBella - facebook.com facebook

#lagodicomo viale Geno con i peri elaborazione: la mia giovanissima IA x.com