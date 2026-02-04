Polizia di Stato a Reggio Calabria | 30 nuovi Vice Ispettori per rafforzare il controllo locale

Questa mattina a Reggio Calabria, il Questore Paolo Sirna ha ufficialmente accolto 30 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato. Sono arrivati per rafforzare i controlli e le operazioni sul territorio, rispondendo alle esigenze di sicurezza della provincia. Gli agenti, già pronti, si sono presentati all’ufficio, pronti a iniziare il loro lavoro quotidiano.

Il Questore di Reggio Calabria, dott. Paolo Sirna, ha accolto ufficialmente i 30 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati per il rafforzamento della struttura operativa nella provincia reggina. L’incontro, avvenuto questa mattina presso la Sala Riunioni della Questura, ha visto l’interazione diretta tra il capo dell’Amministrazione di polizia locale e i nuovi membri dell’organizzazione, in un momento che rappresenta una tappa importante per il rafforzamento delle capacità operative del reparto. La cerimonia è stata seguita dal Prefetto Clara Vaccaro, che ha salutato i nuovi colleghi con un’emozione che ha accompagnato l’intero evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

