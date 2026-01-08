Bando polizia locale 4.0 a due Comuni della Tuscia nuovi veicoli per gli agenti

È stata pubblicata la graduatoria del bando regionale Polizia 4.0, che assegna fondi a due Comuni della Tuscia per il noleggio a lungo termine di veicoli, motoveicoli e motocicli destinati alle forze di polizia locale. Questa iniziativa mira a migliorare le dotazioni operative degli agenti, garantendo strumenti più efficaci e moderni per le attività di sicurezza sul territorio.

Bando regionale polizia 4.0, pubblicata la graduatoria dei Comuni che avranno accesso ai fondi destinati al noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, motoveicoli, motocicli per le polizie locali. In tutto sono stati erogati 118mila euro che saranno incassati da due città della.

