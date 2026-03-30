Politano fa appello al popolo italiano | Chiedo di starci vicini | daremo il massimo

Matteo Politano ha rivolto un appello ai tifosi italiani, chiedendo di sostenerli in vista della partita decisiva contro la Bosnia, valida per la qualificazione ai Mondiali. L’esterno della Nazionale, sotto la guida di Rino Gattuso, ha dichiarato di voler dare il massimo in questa fase cruciale, trasmettendo ottimismo e determinazione in un momento chiave per la qualificazione.

Matteo Politano si conferma uno dei leader carismatici della Nazionale guidata da Rino Gattuso. In un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro, l’esterno ha voluto trasmettere carica e serenità in vista del delicatissimo scontro con la Bosnia, un crocevia fondamentale per l’accesso ai prossimi Mondiali. La sua determinazione riflette lo spirito di un gruppo che non vuole fallire l’appuntamento con la storia. L’ala azzurra ha dimostrato di avere le idee chiarissime sulla posta in palio, invitando i compagni alla massima concentrazione sin dal fischio d’inizio. “ Sappiamo il valore della partita “, ha dichiarato con fermezza, sottolineando come l’approccio mentale sarà determinante per superare un avversario ostico e fisico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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