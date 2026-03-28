Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport prima della partita tra Italia e Bosnia, valida per i play-off di qualificazione ai Mondiali in programma martedì 31 marzo. Durante l’intervista ha parlato di Politano, definendolo l’unico in Nazionale che effettua molti dribbling e mostra voglia di saltare l’uomo. La partita rappresenta l’ultima occasione per ottenere la qualificazione alla fase mondiale.

Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della partita dell’Italia contro la Bosnia di martedì 31 marzo, finale play-off per raggiungere i prossimi Mondiali. L’ex giocatore punta su Matteo Politano. Secondo Mauro, sarà l’esterno del Napoli ad essere decisivo nel match della Nazionale, come anche Leonardo Spinazzola, che potrebbe subentrare a partita in corso. Massimo Mauro elogia Politano e Spinazzola. Secondo lei la vittoria di Bergamo ha un po’ liberato mentalmente il gruppo? “ Non può accadere, anche perché adesso si gioca un’altra partita dove non si può sbagliare. Poi c’è la difficilissima gestione nervosa di una gara che può finire ai rigori: perché se ci arrivi, alla fine, non hai perso, però per la squadra più forte è negativo arrivarci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Massimo Mauro: “Politano è l’unico in Nazionale che fa molti dribbling e ha voglia di saltare l’uomo”

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