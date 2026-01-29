Rissa al pronto soccorso del Policlinico polizia e carabinieri evitano il peggio

Momenti di tensione al Policlinico questa sera intorno alle 22. davanti al pronto soccorso, alcune persone si sono scontrate e hanno dato il via a una rissa. La rissa è scoppiata vicino alla rampa che porta all’ingresso del reparto. Polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto e sono riusciti a bloccare la situazione prima che degenerasse ulteriormente. Nessuno sembra essere rimasto gravemente ferito, ma l’episodio ha creato caos tra i presenti.

Momenti di tensione intorno alle 22 davanti al pronto soccorso del Policlinico. Diverse persone sono state coinvolte in una rissa scoppiata nei pressi della rampa che conduce all'ingresso del reparto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Gli agenti, allertati dal personale sanitario.

