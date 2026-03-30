Per la primavera 2026, gli occhiali XXL sono diventati un elemento distintivo nel mondo della moda poetica, apprezzati da donne belle e intellettuali. Alcune li indossano per esigenze visive, considerando il loro utilizzo come una costrizione, mentre altre li scelgono come accessorio di stile, facendone una vera e propria dichiarazione personale. La tendenza si conferma come un must tra chi vuole esprimere creatività e originalità.

C’è chi li indossa per necessità e chi, invece, per pura scelta: le prime, in linea di massima, li vedono come una costrizione e ne farebbero volentieri a meno, le seconde, dal canto loro, li prendono come una vera e propria dichiarazione di stile. La più magnetica: stiamo parlando degli occhiali da vista, accessori che da sempre si trovano perfettamente a metà strada tra funzionalità e vezzo e che, inforcati, aggiungono d’emblée ad un volto quel tocco di mistero che conquista. Il loro è un fascino tutto intellettuale, che non potrebbe rappresentare meglio l’odierna ossessione per tutto ciò che ha a che fare con poesia e cultura. Almeno da... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Poetcore mania, belle e intellettuali per la primavera 2026: gli occhiali XXL sono la scelta più chic

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