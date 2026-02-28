mentre siamo distratte da sanremo elodie sfoggia il trend della primavera gli occhiali da aviatore sono tornati e sono bellissimi

Mentre il festival di Sanremo tiene alta l’attenzione, Elodie ha mostrato il suo nuovo look sfoggiando occhiali da aviatore, tornati di moda per questa primavera. La cantante, attualmente in vetta alle classifiche, ha scelto di essere anche protagonista delle tendenze, rivelando quale accessorio sarà di maggior interesse nelle prossime settimane. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti appassionati di moda.

Regina delle classifiche, ma anche dei trend: Elodie ci ha svelato in questi giorni quale sarà l’accessorio ossessione della prossima stagione. Insomma, mentre noi siamo distratte da Sanremo 2026, la cantante ha hittato il trend del momento. Con l’inizio delle prime giornate calde e la comparsa del sole di primavera è infatti arrivato il momento di inforcare gli occhiali da sole. I più alla moda – quelli che tutti indosseremo nei prossimi mesi – sono quelli da aviatore. Visualizza questo post su Instagram Su Instagram, Elodie ha rivelato il suo modello preferito: un paio di occhiali da sole aviator con montatura nera e lenti colorate. In pieno stile retrò glam, da abbinare ad un look vintage proprio come quello della cantante, con giacca bomber e pantaloni cargo. 🔗 Leggi su Dilei.it

