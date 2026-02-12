Podismo trofeo ‘Otto Comuni’ | previste alcune modifiche alla viabilità

La 50esima edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ farà tappa a Copparo domenica 15. Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità. Nello specifico, dalle 8 alle 12 saranno istituiti un divieto di transito e un divieto di sosta su tutta via Roma. Dalle 9.30 alle 12 sarà altresì istituito un divieto di transito per tutti i veicoli a motore nelle seguenti strade, interessate dal transito delle varie categorie di atleti: Piazza Libertà, via Alighieri (nel tratto compreso tra via Roma e via Pavese), via Pavese (nel tratto compreso tra via Alighieri e il civico 27 di via Pavese), viale Idris Ricci (nel tratto compreso tra via Alighieri e via Carletti), via Carletti (nel tratto compreso tra viale Ricci e via Naviglio), via Comunale per Ponte San Pietro (nel tratto compreso tra via Guarda e il ‘Pontino Tratta’, via Certosa, via San Giuseppe e Piazzale Giovanni XXIII (nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Roma).🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

