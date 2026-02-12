Podismo trofeo ‘Otto Comuni’ | previste alcune modifiche alla viabilità

La 50esima edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ si svolgerà a Copparo domenica 15. Per permettere lo svolgimento della corsa, le autorità hanno deciso di cambiare temporaneamente alcune strade della zona. La viabilità sarà modificata per tutta la giornata, con divieti di sosta e deviazioni, per garantire la sicurezza di atleti e spettatori.

La 50esima edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ farà tappa a Copparo domenica 15. Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità. Nello specifico, dalle 8 alle 12 saranno istituiti un divieto di transito e un divieto di sosta su tutta via Roma. Dalle 9.30 alle 12 sarà altresì istituito un divieto di transito per tutti i veicoli a motore nelle seguenti strade, interessate dal transito delle varie categorie di atleti: Piazza Libertà, via Alighieri (nel tratto compreso tra via Roma e via Pavese), via Pavese (nel tratto compreso tra via Alighieri e il civico 27 di via Pavese), viale Idris Ricci (nel tratto compreso tra via Alighieri e via Carletti), via Carletti (nel tratto compreso tra viale Ricci e via Naviglio), via Comunale per Ponte San Pietro (nel tratto compreso tra via Guarda e il ‘Pontino Tratta’, via Certosa, via San Giuseppe e Piazzale Giovanni XXIII (nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Roma).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Otto Comuni

La 50ª edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ è un tradizionale appuntamento podistico che celebra mezzo secolo di storia.

Si è svolta a Voghiera la seconda tappa del 50esimo Trofeo Otto Comuni, competizione podistica su strada suddivisa in sei tappe.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Otto Comuni

Argomenti discussi: Trofeo BigMat Palastreto, a Sesto Fiorentino si corre la nona edizione; Trofeo BigMat Palastreto, foto e classifica della nona edizione; L’eternità in un trofeo | la Coppa Italia della Scandone compie diciott’anni; Compagnia Arcieri Grande prova al Trofeo Candelora.

Podismo, il trofeo ’Otto Comuni’. Manservisi e Bragante vincono la prima tappaA Formignana al trofeo ‘Otto Comuni’ vittoria per Manservisi e Bragante. In una domenica soleggiata si è tenuta la prima tappa della storica manifestazione podistica organizzata da Uisp comitato di ... ilrestodelcarlino.it

Oggi a Selva di Progno abbiamo accolto @federicocaner , nuovo Direttore di Veneto Agricoltura, accompagnato dai suoi Dirigenti, per un incontro di lavoro importante insieme a otto Comuni che condividono la gestione del territorio demaniale regionale: Selv - facebook.com facebook

Materiale di scarto sparso in terreni agricoli di 8 Comuni e in canali della Bergamasca e del Bresciano. Coinvolto in particolare il Comune di Calcio. x.com