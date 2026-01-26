Si è svolta a Voghiera la seconda tappa del 50esimo Trofeo Otto Comuni, competizione podistica su strada suddivisa in sei tappe. Fioravanti e Bragante si sono distinti conquistando il primo posto, mantenendo il comando della classifica generale. L’evento, che coinvolge appassionati di corsa provenienti da diverse località, rappresenta un momento importante nel calendario del podismo regionale.

Fioravanti e Bragante i più veloci a Voghiera. Nella mattinata di ieri si è svolta la seconda tappa del 50esima edizione del trofeo ‘ Otto Comuni ’, appuntamento podistico su strada con sei tappe complessive. L’organizzazione logistica e dei percorsi è stata curata dal gruppo podistico Atletica Copparo. Al via oltre trecento partecipanti che si sono ritrovati in via Bruno Buozzi, i primi a partire sono stati i primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri e i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1000 e 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre alla categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,30 km. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo, la seconda prova del trofeo Otto Comuni. Fioravanti e Bragante al comando. La tappa di Voghiera è affare loro

Podismo, il trofeo ‘Otto Comuni’ compie 50 anni: sei tappe per unire sport e territorioLa 50ª edizione del trofeo ‘Otto Comuni’ è un tradizionale appuntamento podistico che celebra mezzo secolo di storia.

