Dal 31 marzo 2026 su tutte le piattaforme Esce il podcast “Devianti. Storie di persone non conformi in una terra di confine” Ideato da Riccardo Tabilio per Quarantasettezeroquattro su ricerche storiche di Marco Reglia, il progetto restituisce voce a uomini e donne dimenticati, riportando alla luce le loro lotte e le loro forme di resistenza Sarà disponibile dal 31 marzo 2026 il nuovo podcast di Quarantasettezeroquattro, “Devianti. Storie di persone non conformi in una terra di confine”, un progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia in partenariato con IRSREC – Istituto regionale per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, Arcigay, Goriški Muzej, Puntozero soc. 🔗 Leggi su Udine20.it

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