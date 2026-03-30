Esce il podcast Devianti Storie di persone non conformi in una terra di confine

Dal 31 marzo 2026 sarà disponibile il nuovo podcast di Quarantasettezeroquattro intitolato “Devianti. Storie di persone non conformi in una terra di confine”. Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sviluppato in collaborazione con l’IRSREC, l’Istituto regionale per la storia della regione. La serie si concentra su protagonisti che vivono ai margini delle norme sociali e culturali.

Sarà disponibile dal 31 marzo 2026 il nuovo podcast di Quarantasettezeroquattro, “Devianti. Storie di persone non conformi in una terra di confine”, un progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia in partenariato con IRSREC – Istituto regionale per la storia della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Esce il podcast “Devianti. Storie di persone non conformi in una terra di confine” Articoli correlati Leggi anche: Viaggio dentro San Patrignano. Storie di vita vera oltre il confine Trieste piange Diego Redivo, lo studioso che raccontava le storie di confineTrieste dice addio a Diego Redivo, studioso e storico triestino, autore di diversi libri sulla storia locale. Tutto quello che riguarda Esce il podcast Devianti Storie di... Discussioni sull' argomento Esce il podcast Devianti. Storie di persone non conformi in una terra di confine; VERSO PORDENONE 2027: NASCE IL TEATRO URBANO 2027 (TU27). PIAZZA DELLA MOTTA DIVENTA UN TEATRO A CIELO APERTO. PRESENTATO IL CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI. Devianti, il podcast made in FVG che dà voce agli invisibili della storia: domani il debuttoDal 31 marzo il podcast Devianti racconta storie di persecuzione e identità nel confine adriatico. nordest24.it Disturbi alimentari, il podcast. Storie di donne e speranzaDisturbi alimentari, parliamone. Un obiettivo che, spesso, diventa un’impresa, soprattutto se si tratta di avere un contatto con chi ne soffre in prima persona, e che spesso preferisce nascondersi e ... ilrestodelcarlino.it Ep. 1176 – Un momento di sdegno e le altre storie di oggi x.com STORIE DI RISCATTO Dal carcere al lavoro: quattro persone trovano una nuova opportunità grazie a Seconda Chance Abruzzo Leggi qui - facebook.com facebook