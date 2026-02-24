Viaggio dentro San Patrignano Storie di vita vera oltre il confine

Il viaggio dentro San Patrignano è stato deciso per approfondire le storie di chi vive lì, spesso fraintese o ignorate. La visita è nata dall’esigenza di conoscere da vicino un mondo che molti conoscono solo di passaggio o attraverso stereotipi. Con taccuini e domande, abbiamo incontrato persone che condividono il percorso di rinascita e sfide quotidiane. La giornata ha mostrato dettagli che non si trovano sui libri o nelle notizie.

Taccuino aperto, penna in mano e occhi pronti a cogliere ogni dettaglio. Il 12 dicembre siamo arrivati a San Patrignano così: non come semplici studenti in gita scolastica, ma come giovani cronisti chiamati a raccontare una realtà complessa, spesso nominata, ma non sempre davvero conosciuta. Dopo circa un'ora e mezza di viaggio in autobus da Predappio, il cancello della comunità si è aperto davanti a noi. Ad accoglierci sono stati due ragazzi di San Patrignano, che per tutta la giornata hanno fatto da guida al nostro percorso: uno ex tossicodipendente e l'altro ex affetto da ludopatia. Non ci hanno accompagnato solo fisicamente nei luoghi della comunità, ma soprattutto dentro le loro storie personali, raccontandoci senza filtri il prima e il dopo, gli errori, le cadute e la scelta di cambiare.