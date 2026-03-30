Recenti studi scientifici dimostrano che anche pochi minuti di esercizio intenso sono in grado di abbassare il rischio di sviluppare malattie gravi come artrite, problemi cardiaci e demenza. Le ricerche sono state condotte su gruppi di persone che hanno praticato brevi sessioni di attività fisica, evidenziando un miglioramento nella prevenzione di queste condizioni.

Nuove evidenze scientifiche confermano che anche brevi momenti di attività fisica intensa possono ridurre significativamente il rischio di sviluppare malattie gravi, tra cui artrite, disturbi cardiaci e demenza. Lo studio, pubblicato il 30 marzo sull’European Heart Journal, evidenzia l’importanza di incorporare esercizi vigorosi nella routine quotidiana, anche per pochi minuti. I ricercatori hanno esaminato informazioni provenienti da quasi 96.000 partecipanti, valutando sia l’attività fisica complessiva sia la quota svolta a intensità vigorosa. L’obiettivo era monitorare il rischio di sviluppare otto malattie principali e confrontarlo con i modelli di attività dei soggetti. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Pochi minuti di esercizio intenso riducono il rischio di 8 malattie gravi

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