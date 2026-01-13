tumore del colon dieci minuti di esercizio strong ogni giorno ridurrebbe il rischio

Uno stile di vita attivo può contribuire a ridurre il rischio di tumore del colon. Studi indicano che anche dieci minuti di esercizio intenso al giorno sono sufficienti per abbassare del 31% la probabilità di decesso legato a questa malattia. Mantenersi in movimento, quindi, rappresenta un elemento importante per la prevenzione e il benessere generale.

Chi fa regolarmente attività fisica vede scendere il rischio di morire per tumore – siamo intorno al 31%. Ed in prevenzione questa sana abitudine fa calare fino al 20% il rischio di sviluppare un carcinoma, in confronto a chi è sedentario. A risentire di più di questa piacevole e salutare abitudine sarebbero alcune forme tumorali tra le più diffuse, come quelle a colon, seno, vescica, endometrio, adenocarcinoma esofageo, rene e stomaco. C’è ora una prova in più di questa realtà, chiaramente enunciata nel corso del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Per il tumore del colon, stando a test in laboratorio, dieci minuti di sforzo fisico intenso potrebbero bastare per attivare gli interruttori genetici che aiutano a contrastare il tumore. 🔗 Leggi su Dilei.it

