Più esercizio e meno divano pochi minuti al giorno per migliorare la salute | lo studio

Pochi minuti di attività fisica al giorno, senza complicazioni, sembrano poter fare molto di più che migliorare la salute. Uno studio recente conferma che dedicare anche solo qualche minuto in più all’esercizio aiuta a vivere meglio e più a lungo, senza bisogno di ore in palestra o di grandi sacrifici. Basterebbe meno tempo sul divano e più movimento, anche minimo, per vedere i benefici.

(Adnkronos) – Pochi minuti di esercizio fisico e meno tempo sul divano, ogni giorno, migliorano la salute e allungano la vita di milioni di persone. Una nuova ricerca evidenzia i benefici legati ad un leggero incremento dell'attività fisica nel corso della giornata, con modifiche nella routine quotidiana senza rivoluzioni. Minimi aggiustamenti consentono di produrre effetti benefici per il cuore, la pressione, i livelli di glicemia e il colesterolo. Tutto il quadro, in sostanza, può essere modificato con uno sforzo non proprio titanico. Gli autori della ricerca condotta dall'Istituto norvegese per le scienze sportive, senza l'obiettivo di fornire 'consigli personalizzati', si limitano ad evidenziare i potenziali effetti positivi dell'attività fisica, anche di portata estremamente ridotta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Più Esercizio Più Vita

Un recente studio pubblicato sull’International Journal of Cancer evidenzia come 10 minuti di esercizio fisico intenso possano avere effetti sui processi biologici associati al cancro al colon.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Più Esercizio Più Vita

Argomenti discussi: Variare l'attività fisica può davvero aumentare l’aspettativa di vita?; I trucchi per allenare i muscoli dopo i 40 anni: questi sono gli 8 consigli dell'esperto; Forza muscolare e longevità: il legame che spesso si sottovaluta; Bastano 4 minuti al giorno di esercizio fisico intenso per vivere più a lungo.

Più esercizio e meno divano, pochi minuti al giorno per migliorare la salute: lo studioLa ricerca dalla Norvegia: bastano un esercizio moderato di 5 minuti e mezz'ora in meno di sedentarietà ... adnkronos.com

Sonno, esercizio e dieta: per vivere più a lungo bastano piccoli cambiamenti - Focus.itPer allungare la vita e ritardare le malattie croniche sono sufficienti pochi minuti di esercizio e di sonno in più e minimi aggiustamenti nel piatto. focus.it

Tu al centro: muoverti bene per sentire meno dolore. L’esercizio terapeutico non è palestra a caso: è un percorso costruito su di te, con pesi e resistenze dosati in modo sicuro per stimolare i tessuti, migliorare forza, stabilità e controllo… e ridurre il dolore nel te - facebook.com facebook