Un rapporto di Assonime e Fondazione Openpolis segnala che solo il 13% delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate all’occupazione è stato speso finora. Dalle analisi risulta che sei bandi su dieci non rispettano le quote previste per giovani e donne, evidenziando ritardi e problemi nell’attuazione delle misure previste.

Secondo il recente rapporto elaborato da Assonime e Fondazione Openpolis, lo stato di attuazione delle misure Pnrr dedicate all’occupazione evidenzia ritardi significativi nella spesa e criticità strutturali, in particolare sul rispetto delle quote destinate a giovani e donne. Pnrr e investimenti per il lavoro: come sono distribuite le risorse. Il rapporto analizza un pacchetto di misure per un valore complessivo di 10,3 miliardi di euro. Le risorse sono così distribuite: 4,6 miliardi per le politiche attive del lavoro e formazione;. 1,5 miliardi per il potenziamento degli ITS Academy;. 3,24 miliardi per gli asili nido e le scuole dell’infanzia;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pnrr, speso solo il 13% per il lavoro: 6 bandi su 10 non rispettano quote giovani e donne

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