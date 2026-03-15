A Messina, la gestione dei fondi europei destinati alla riqualificazione dell’ex Città del Ragazzo ha raggiunto appena il 30% di spesa, su un totale di 56 milioni di euro del PNRR. La questione riguarda il progressivo utilizzo delle risorse e la possibilità che una parte significativa di questi fondi possa non essere spesa. La situazione solleva dubbi sulla realizzazione dei lavori previsti con i fondi pubblici.

La gestione dei fondi europei per la riqualificazione dell’ex Città del Ragazzo a Messina si trova al centro di una grave preoccupazione riguardo allo stato di avanzamento delle opere. I dati disponibili indicano che su un stanziamento totale di 56 milioni di euro, solo il 30% è stato effettivamente speso, un dato che solleva interrogativi sulla capacità di rispettare le scadenze imposte dal PNRR. La scadenza critica fissata per marzo 2026 rischia di portare alla perdita definitiva di queste risorse se i cantieri non decollano tempestivamente. Oltre al blocco amministrativo, emerge anche un problema di esclusione delle associazioni di disabili, le quali non hanno ricevuto risposte alle loro richieste di confronto sul progetto scientifico previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: 56 mln PNRR a rischio, solo il 30% speso

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