Lollobrigida | Più controlli su import in Ue entrino solo prodotti che rispettano i nostri standard – Il video

Questo testo evidenzia l’impegno dell’Italia per rafforzare i controlli sugli import nell’Unione Europea, garantendo che solo prodotti conformi agli standard nazionali possano entrare nel mercato comunitario. L’obiettivo è tutelare i settori agricolo, zootecnico e ittico italiani, assicurando qualità e sicurezza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2026 "Come Italia vogliamo controlli puntuali, in Europa non deve entrare nulla che non corrisponda agli standard già imposti ai nostri agricoltori, allevatori e pescatori. Questi sono già costretti ad avere una concorrenza dal prezzo più basso che non rispetta le regole che noi stessi ci siamo dati. Non tutti gli Stati nazionali danno il giusto peso a questo problema". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish a Bruxelles. Il ministro ha parlato dunque della necessità di imporre delle garanzie di reciprocità riguardo i prodotti che verranno importati dai Paesi dell'America latina, grazie all'accordo Ue-Mercosur stipulato nei giorni scorsi, e ampiamente contestato dalle associazioni di agricoltori proprio per la mancanza di suddette garanzie.

La Commissione europea ha approvato la richiesta italiana di sospendere temporaneamente i dazi sui fertilizzanti, in risposta alla proposta del ministro Lollobrigida.

Lollobrigida commenta come il lavoro di PAC abbia influenzato l’approccio della Commissione Europea, contribuendo a modificare le strategie agricole future.

