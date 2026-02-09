Il Messina Volley si impone in trasferta contro la New Randazzo Volley per 3-0

Il Messina Volley vince facilmente in trasferta contro la New Randazzo Volley. Le ragazze di coach Ferrara si impongono con un perentorio 3-0 e continuano la loro corsa in campionato. La squadra siciliana ha dominato il match senza troppi problemi, dimostrando attenzione in difesa e incisività in attacco. La vittoria permette al Messina di mantenere la posizione in classifica e di guardare con fiducia alle prossime sfide.

Il Messina Volley ha conquistato una vittoria significativa imponendosi in trasferta contro la New Randazzo Volley con un netto 3-0 nella 13ª giornata del campionato di Serie C femminile. L’incontro si è disputato presso la Palestra Comunale Grimaldi di Randazzo, e rappresenta un passo avanti per le ambizioni play-off della squadra messinese, confermando il risultato ottenuto nella gara di andata. La partita, conclusasi con i parziali di 11-25, 21-25 e 13-25, ha visto le atlete guidate da Marcela Nielsen dominare l’incontro, dimostrando solidità e un gioco ben amalgamato. Il Messina Volley ha saputo gestire la pressione della trasferta e ha mantenuto il controllo del gioco, superando la resistenza della giovane compagine randazzese allenata da Stefano Bertone.🔗 Leggi su Ameve.eu

