Plasma Marche la dirigente che avrebbe dovuto vigilare sul sangue ora è stata promossa e controlla se stessa
Dopo lo scandalo legato al plasma eliminato nelle Marche, la direzione sanitaria ha nominato come responsabile dell'officina trasfusionale la stessa dirigente che presiede l'organo regionale di monitoraggio del sangue. Questa scelta ha sollevato dubbi sulla presenza di un conflitto di interessi, poiché la stessa persona si trova sia in posizione di controllo che di gestione diretta.
Dopo l'esplosione dello scandalo del plasma eliminato nelle Marche, un atto della direzione sanitaria nomina a capo dell'officina trasfusionale la stessa dirigente che siede al vertice dell'organismo di monitoraggio regionale del sangue: così controllore e controllato sono la stessa persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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