Il 20 luglio dello scorso anno, un cardinale ha celebrato una messa nella Chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, pochi giorni dopo che l’edificio era stato colpito da un attacco di un tank israeliano. Il 30 marzo 2026, lo stesso cardinale ha commentato l’evento, affermando che la guerra ha causato un’altra ferita. La sua presenza in quella chiesa aveva attirato l’attenzione internazionale.

Roma, 30 marzo 2026 – “Non sarete dimenticati”. Il 20 luglio dell’anno scorso il cardinale Pierbattista Pizzaballa aveva celebrato messa nella Chiesa dalla Sacra Famiglia di Gaza, colpita pochi giorni prima dalle cannonate di un tank israeliano. E la sua voce, davanti alla comunità cristiana palestinese, era stata sovrastata più volte dalle esplosioni degli attacchi di Tel Aviv, vicinissime. Non si era scomposto, non si era fermato. Così come aveva mantenuto la voce ferma quando, dopo il 7 ottobre, si era offerto come ostaggio al posto dei rapiti israeliani. Gerusalemme, Pizzaballa celebra messa davanti al Monte degli Ulivi Sono le immagini che rappresentano meglio di altre la figura del patriarca latino di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pizzaballa, il cardinale con la kefiah: “Un’altra ferita inflitta dalla guerra”

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